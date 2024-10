Puglia, chi era Mario Furio, ex guardia giurata, che ha sparato all’ex moglie e poi si è tolto la vita

0 Condivisioni Facebook Twitter

Mario Furio, ex guardia giurata, spara all’ex moglie nei pressi di un supermercato a San Severo, poi si toglie la vita.

Dinamica della tragedia

Questa mattina a San Severo, nel Foggiano, un dramma familiare ha scosso la comunità. Mario Furio, ex guardia giurata in pensione, ha aperto il fuoco contro l’ex moglie, C.P., all’esterno di un supermercato. Dopo averla colpita con diversi proiettili, principalmente alla testa, Furio è salito in auto e si è tolto la vita con la stessa arma. La coppia, separata da tempo, aveva cinque figli.

Le condizioni della vittima

La donna, ferita gravemente, è stata trasportata in ospedale e si trova in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni, Furio aveva già avuto comportamenti violenti nei confronti dell’ex moglie, che in passato era stata vittima di un tentativo di soffocamento. Per questo motivo, l’uomo indossava un braccialetto elettronico.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire nel dettaglio l’esatta dinamica dei fatti. La tragedia ha lasciato sgomenta l’intera comunità di San Severo, già scossa dal precedente comportamento violento dell’uomo nei confronti della moglie.