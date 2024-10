Netflix aumenta i prezzi: ecco i nuovi costi degli abbonamenti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dal 18 ottobre sono ufficiali gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti Netflix. Tutti i piani, da quello con pubblicità a quello Premium, sono stati ritoccati al rialzo.

Aumenti confermati per tutti i piani

Gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti Netflix, preannunciati nella lettera agli investitori, sono ufficialmente entrati in vigore il 18 ottobre. L’aumento riguarda tutti gli utenti, sia quelli già abbonati che i nuovi, e interessa i tre piani disponibili: Standard con pubblicità, Standard senza pubblicità e Premium.

Nuovi costi del piano Standard senza pubblicità

Per il piano Standard senza pubblicità, il prezzo è aumentato di 1 euro al mese, passando da 12,99 a 13,99 euro. Con questo piano, è possibile l’utilizzo della piattaforma su due dispositivi. La variazione comporta un incremento di 12 euro all’anno per gli abbonati.

Standard con pubblicità: l’opzione più economica

Anche il piano Standard con pubblicità ha subito un rincaro. Il costo è passato da 5,49 a 6,99 euro mensili, con un aumento di 1,50 euro al mese. Questo piano, introdotto nel novembre 2022, permette l’utilizzo su due dispositivi con l’inserzione di pubblicità, e comporta un incremento di 18 euro all’anno.

Il piano Premium e i costi più elevati

Il piano Premium ha subito l’aumento più significativo, con un rincaro di 2 euro al mese, passando da 17,99 a 19,99 euro. Questo piano permette l’utilizzo di Netflix su quattro dispositivi contemporaneamente e offre risoluzione in Ultra HD e audio di alta qualità. In totale, il costo annuale sarà maggiorato di 24 euro.

Costi aggiuntivi per utenti extra

Per tutti i piani è previsto un costo aggiuntivo per gli utenti extra: 4,99 euro per ogni utente aggiuntivo. Le opzioni Standard consentono l’aggiunta di un solo utente extra, mentre il piano Premium ne permette fino a due. I nuovi prezzi sono validi per i nuovi utenti dal 18 ottobre, mentre gli abbonati attuali vedranno gli aumenti applicati gradualmente a partire dal 19 ottobre.