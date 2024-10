Ha un malore e muore all’uscita del McDonalds, i clienti continuano a mangiare come se non fosse successo nulla

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il corpo della donna è rimasto a terra per ore, coperto da un telo, mentre il locale è rimasto aperto con i clienti seduti ai tavolini.

La tragedia davanti al McDonald’s

Nella tarda mattinata di giovedì 17 ottobre, una donna anziana è deceduta davanti all’ingresso del McDonald’s in piazza Annibaliano, nel quartiere Africano di Roma. La signora, uscita dal fast food poco prima, ha avuto un malore improvviso e si è accasciata a terra. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, per lei non c’è stato nulla da fare.

Il corpo rimasto a terra per ore

Dopo l’arrivo dei soccorritori, il corpo della donna è stato coperto con una coperta termica e l’area circoscritta dai carabinieri. Tuttavia, il trasferimento della salma è avvenuto solo intorno alle 16 del pomeriggio, lasciando il corpo della signora a terra per diverse ore davanti al locale.

Clienti indifferenti alla tragedia

Nel frattempo, il McDonald’s è rimasto aperto e i clienti hanno continuato a consumare i pasti come se nulla fosse. Dopo un iniziale momento di confusione, le persone sedute ai tavolini del fast food hanno ripreso a mangiare, nonostante la presenza del corpo della donna coperto dai soccorritori.

Indifferenza e polemiche

La situazione ha suscitato commenti e perplessità, dato che l’indifferenza mostrata da molti clienti ha colpito i passanti. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine che tentavano di schermare il cadavere dagli sguardi, il fatto che il locale abbia continuato le sue attività normalmente ha sollevato critiche.