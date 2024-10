Maltempo Puglia, domani allerta arancione, previste piogge intense e vento di burrasca

0 Condivisioni Facebook Twitter

La protezione civile ha emesso un’allerta arancione per alcune zone della Puglia con piogge intense e venti forti previsti fino a sabato 19 ottobre.

Allerta arancione e gialla su diverse aree della Puglia

La protezione civile regionale ha diramato un’allerta arancione per la Puglia centrale adriatica, il Salento, i bacini del Lato e del Lenne, la Puglia centrale bradanica e il basso Ofanto. L’allarme sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 20 di sabato 19 ottobre. Nello stesso periodo, sarà invece attiva un’allerta gialla per il Gargano, le isole Tremiti, il tavoliere e le aree dei bacini del Candelaro, Cervaro, Carapelle, il sub-appennino Dauno e il basso Fortore.

Previsioni di pioggia e vento

Sono attese precipitazioni diffuse, con carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulla Puglia meridionale e centrale e in altre aree del centro-sud della penisola. A partire dalle ore 8 di domani, venerdì 18 ottobre, e per le successive 36 ore, sono previsti venti sudorientali da forti a burrasca, che potrebbero aggravare la situazione meteorologica in diverse zone.