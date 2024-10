Radiato l’ematologo Tiziano Talamazzi per le sue posizioni sul Covid, “Il vaccino? Un veleno!”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tiziano Talamazzi, medico ematologo e dentista, è stato radiato dall’Ordine dei Medici per le sue posizioni ritenute pericolose riguardo i danni da vaccino anti-Covid.

Posizioni controverse e accuse

L’Ordine dei Medici ha deciso di radiare Tiziano Talamazzi, 71 anni, medico con 40 anni di carriera, per le sue teorie contro il vaccino anti-Covid, definito da lui come “veleno” per i pazienti. Talamazzi ha sostenuto che la proteina Spike del vaccino causerebbe gravi danni, come alterazioni della pressione, trombosi, impotenza e aborti spontanei. Il medico curava i pazienti somministrando tre integratori proposti da Mattia Testa, farmacista già sospeso dall’Ordine.

Indagini e testimonianze

Le affermazioni di Talamazzi sono state ritenute “allarmanti” e prive di fondamento scientifico. Le sue teorie sono state esposte in trasmissioni come Le Iene e in un’intervista a Radio Roma. La commissione disciplinare ha acquisito i pareri di esperti virologi, tra cui Claudia Balotta, Matteo Bassetti e Roberto Burioni, che hanno confutato le tesi di Talamazzi. Bassetti ha sottolineato l’assoluta mancanza di basi scientifiche nelle teorie del medico. Anche Sophie Testa, esperta in emostasi e trombosi, ha fornito un parere sulla questione.

La decisione dell’Ordine dei Medici

L’Ordine dei Medici ha esaminato il caso durante un’istruttoria che ha raccolto vari elementi contro Talamazzi. Il presidente della commissione disciplinare, Pietro Signorini, ha dichiarato che la decisione è stata presa con massima attenzione e rispetto per il diritto di difesa del medico. Sebbene la sanzione sia stata confermata, i dettagli saranno resi noti solo al termine del periodo di deposito delle motivazioni.

Le cure di Talamazzi e le contestazioni

Talamazzi effettuava diagnosi tramite il microscopio e sosteneva di poter rilevare i danni del vaccino analizzando il sangue dei pazienti. Tra i trattamenti offerti c’erano integratori come nattochinasi, bromelina e curcuma. Tuttavia, le sue pratiche sono state contestate da altri medici, come Gabriele Buda e Andrea Gori, che hanno smentito categoricamente le affermazioni del medico, definendo il suo metodo privo di validità scientifica.