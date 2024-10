L’amara verità!, Famoso calciatore si tatua il nome della figlia ma poi scopre che il papà è un altro

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il calciatore brasiliano Vinicius Tobias, difensore dello Shakhtar Donetsk, ha scoperto di non essere il padre biologico della bimba per cui si era tatuato il nome, Maitê.

Il tatuaggio per amore e la scoperta sconvolgente

In vista della nascita della sua presunta figlia Maitê, Vinicius Tobias aveva deciso di farsi un tatuaggio con il nome della piccola, come simbolo d’amore. Tuttavia, a un mese dal parto, il calciatore ha scoperto tramite un test del DNA che non era lui il padre biologico. La madre della bambina, l’influencer Ingrid Lima, avrebbe avuto una relazione con un altro uomo durante la loro separazione temporanea.

L’infedeltà e le conseguenze

Secondo quanto riportato dai media brasiliani, Ingrid Lima avrebbe concepito la piccola Maitê durante una relazione extraconiugale con un fattorino.

La scoperta ha gettato Vinicius nello sconforto e ha causato una tempesta mediatica. I social del calciatore sono stati invasi da commenti negativi, tanto da costringerlo a bloccare i commenti sui suoi profili.

La conferma e l’appello della madre

In un post su Instagram, Ingrid Lima ha confermato la vicenda, spiegando che la loro relazione era ormai in crisi da tempo. “Come tutti sanno, Vinicius e io non stiamo insieme da molto. Durante questo periodo, entrambi abbiamo avuto relazioni con altre persone, e poi è arrivata Maitê. Abbiamo deciso di fare un test del DNA e abbiamo scoperto che non è sua figlia”, ha dichiarato la donna.

Il supporto al calciatore

Le immagini del tatuaggio dedicato a Maitê sono state trasmesse dalla televisione brasiliana, mentre Ingrid Lima ha fatto un appello pubblico affinché il calciatore venga lasciato in pace in questo difficile momento.