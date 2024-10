Maltempo Puglia oggi rischio idrogeologico, allerta arancione a Bari, chiuse le scuole a Taranto

0 Condivisioni Facebook Twitter

Prevista allerta arancione per forti piogge e venti da burrasca in Puglia fino a sabato. Scuole chiuse a Taranto per precauzione.

Allerta arancione in Puglia: forti piogge e venti di burrasca

Oggi, 19 ottobre, è stata diramata un’allerta meteo arancione su diverse aree della Puglia a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Fino alle ore 20, nella Puglia centrale, è previsto un rischio idrogeologico per precipitazioni intense. In aggiunta, forti venti di burrasca interesseranno la regione fino a domenica, con particolare intensità nella zona meridionale e centrale della regione.

Misure precauzionali e chiusura delle scuole a Taranto

A Taranto, il sindaco ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, per oggi sabato 19 ottobre. La decisione è stata presa in via precauzionale, data l’allerta arancione in corso, per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

Allerta meteo anche in Basilicata

In Basilicata, l’ufficio di Protezione civile ha emesso un’allerta gialla valida dalle ore 14 di oggi fino alla serata di domani, 20 ottobre. Sono attese precipitazioni diffuse, localmente intense, in particolare nella città di Matera.

Previsioni dettagliate per la Puglia

L’allerta arancione coinvolgerà diverse aree, tra cui la Puglia centrale adriatica, il Salento, i bacini del Lato e del Lenne, la Puglia centrale bradanica e il basso Ofanto. Al contempo, l’allerta gialla sarà in vigore sul Gargano, nelle Isole Tremiti, e in altre zone come il Tavoliere e il sub-appennino Dauno. Le piogge previste saranno di carattere temporalesco e interesseranno soprattutto la parte meridionale e centrale della regione.

Venti forti e rischio idrogeologico

A partire dalle ore 8 di oggi, sono previsti venti sudorientali di forte intensità, che si protrarranno per le successive 36 ore. Le autorità raccomandano massima prudenza e attenzione, specialmente nelle zone a rischio.