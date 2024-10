Puglia, cisterna perde gasolio, sei motociclisti perdono l’equilibrio e cadono sull’asfalto, feriti, uno è grave

0 Condivisioni Facebook Twitter

Sei motociclisti sono caduti rovinosamente sulla provinciale Ostuni-Martina Franca a causa di una perdita di gasolio da un mezzo in transito.

Grave incidente causato da gasolio sulla strada provinciale

Un incidente ha coinvolto sei motociclisti sulla strada provinciale Ostuni-Martina Franca, all’altezza di contrada Fumarola, a circa sei chilometri da Ostuni. La causa dell’incidente è stata una perdita di gasolio da un mezzo, presumibilmente una cisterna, che aveva da poco percorso quel tratto stradale. Il carburante versato sull’asfalto ha reso la strada estremamente scivolosa, provocando la caduta dei motociclisti che transitavano in quel momento.

Soccorritori e feriti trasportati in ospedale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118. Cinque dei motociclisti, tra cui una donna in codice rosso, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, mentre il sesto è stato curato presso l’ospedale di Ostuni. Le condizioni dei feriti sono attualmente sotto osservazione.

Indagini in corso per risalire al responsabile

Gli agenti della polizia locale di Ostuni e i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e avviare le indagini. Sono in corso accertamenti per identificare il mezzo che ha perso il gasolio, responsabile dell’incidente. Nel frattempo, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di pulizia e messa in sicurezza.