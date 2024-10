Alluvione Catania, la 28enne Angela Isaac salva un uomo trascinato dall’acqua, proposta Medaglia d’Oro

0 Condivisioni Facebook Twitter

Angela Isaac, 28 anni, ha eroicamente salvato un uomo travolto dall’acqua durante l’alluvione a Catania. Il gesto potrebbe valere una medaglia.

Il salvataggio eroico in via Etnea

Questa mattina, in seguito all’alluvione che ha colpito Catania dopo un violento nubifragio, Angela Isaac, una giovane madre di 28 anni, ha salvato la vita di un uomo trascinato dalla corrente in via Etnea.

La donna, mamma di un bambino di 2 anni e mezzo, ha attraversato coraggiosamente la strada per afferrare l’uomo, trattenendolo per un braccio e aiutandolo a mettersi in salvo. L’intera scena è stata ripresa da un residente e il video, condiviso rapidamente sui social, è diventato virale, attirando l’attenzione dei media locali.

Proposta di Medaglia d’Oro di Benemerenza

A seguito di questo gesto eroico, il deputato all’Assemblea Regionale per la Sicilia, Matteo Sciotto, ha annunciato la sua intenzione di proporre a Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana, di conferire ad Angela Isaac la Medaglia d’Oro di Benemerenza della Regione Siciliana. In un post su Facebook, Sciotto ha sottolineato l’importanza di riconoscere gli atti di altruismo che fanno la differenza nella comunità: “Propongo al Presidente Schifani di conferire la Medaglia d’Oro di Benemerenza ad Angela, esempio di valore e umanità, per aver salvato la vita a un uomo che rischiava di affogare.”

Angela Isaac: una vita dedicata alla comunità

Arrivata in Italia nel 2015, Angela Isaac lavora presso il Pellegrino Cafè in via Etnea, a Catania, dove ogni giorno contribuisce alla vita della comunità. Questa mattina, senza esitazione, ha attraversato un fiume d’acqua piovana per salvare un uomo travolto mentre era a bordo del suo scooter.