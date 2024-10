Alessandro Basciano a Verissimo, dopo la separazione da Sophie Codegoni, “Depressione e attacchi di panico”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Alessandro Basciano, ex gieffino, ha raccontato a Silvia Toffanin il difficile percorso che ha affrontato dopo la separazione da Sophie Codegoni e la nascita della loro figlia, Celine.

Un periodo buio e la rinascita personale

Durante la sua intervista a Verissimo, Alessandro Basciano ha aperto il suo cuore, rivelando di aver vissuto mesi complicati sia a livello personale che professionale: “Ho passato un periodo molto difficile, ma ce la sto facendo. La mia immagine era andata un po’ a rovinarsi, ne ho risentito sul lavoro e a livello personale”. Basciano ha confessato di aver sofferto di depressione, con attacchi di panico e ansia notturna. Ha inoltre aggiunto di essersi rivolto a uno specialista per affrontare questi problemi: “Mi sono fatto aiutare, sono andato in analisi. Ho fatto un bel percorso.”

Il rapporto con Sophie Codegoni

Parlando della sua relazione con l’ex compagna Sophie Codegoni, Basciano ha spiegato che, pur avendo raggiunto un equilibrio come genitori, come coppia devono ancora lavorare su loro stessi: “Abbiamo trovato un equilibrio genitoriale, ma come ‘coppia’ dobbiamo ancora maturare”. Riguardo a un eventuale ritorno insieme, l’ex gieffino ha dichiarato: “Non penso che lei porti più la rabbia di un tempo. L’amore ha mille sfaccettature. Tornare con lei? Deve ancora arrivare il momento in cui sono pienamente sereno.”

La malattia della figlia Celine

Uno dei momenti più toccanti dell’intervista è stato quando Basciano ha parlato dei problemi di salute della loro figlia, Celine: “Mi chiama la mamma di Sophie in lacrime e mi dice: ‘La bambina non respira più, le stanno facendo l’ossigeno’. Ho iniziato a urlare disperato”. La piccola aveva avuto una convulsione febbrile, ma fortunatamente si è ripresa senza ulteriori complicazioni.