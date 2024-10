Giulia Manfrini, surfista e influencer, muore a 36 anni trafitta da un pesce spada alle isole Mentawai

0 Condivisioni Facebook Twitter

Giulia Manfrini, 36 anni, è morta dopo un tragico incidente mentre si allenava nelle isole Mentawai. La comunità dei surfisti italiani è in lutto.

Tragico incidente in mare: Giulia Manfrini trafitta da un pesce spada

Una morte assurda e drammatica ha colpito la comunità dei surfisti. Giulia Manfrini, 36 anni, originaria del Piemonte, è deceduta dopo essere stata trafitta da un pesce spada mentre si stava allenando nelle acque delle isole Mentawai, nell’oceano Pacifico, venerdì scorso.

Secondo quanto riportato dalla polizia di Siberut, la giovane surfista ha cercato di chiedere aiuto subito dopo essere stata colpita, agitando le mani in segno di disperazione.

I tentativi di salvataggio non sono bastati

Due testimoni presenti al momento dell’incidente, Alexandre Ribas e Massimo Ferro, sono riusciti a riportare Manfrini a riva e successivamente al Centro sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu.

Purtroppo, le ferite erano troppo gravi e, nonostante gli sforzi, Giulia è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Una figura amata nella comunità dei surfisti

Manfrini, conosciuta nella comunità dei surfisti italiani e molto seguita sui social, aveva lasciato l’Italia da alcuni anni per fondare un’agenzia di viaggi specializzata in vacanze sportive.

Numerosi i messaggi di cordoglio lasciati sul suo profilo Instagram, con frasi come “Una notizia scioccante, riposa in pace Giulia” e “Il tuo sorriso non verrà dimenticato”, che testimoniano l’affetto e l’impatto che aveva su chi la conosceva.