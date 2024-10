Liam Payne, arriva il padre Geoff all’hotel a Buenos Aires e viene preso d’assalto dai paparazzi, i fan del cantante compatti lo proteggono con le mani alzate e con gli zaini

0 Condivisioni Facebook Twitter

Geoff Payne si è recato all’hotel CasaSur Palermo, dove è deceduto tragicamente suo figlio Liam Payne. I fan lo hanno protetto dai paparazzi con mani e zaini per garantirgli privacy.

Il dramma di Geoff Payne a Buenos Aires

Il 18 ottobre 2024, Geoff Payne, padre del musicista britannico Liam Payne, ha raggiunto l’hotel CasaSur Palermo a Buenos Aires, dove suo figlio è deceduto in circostanze tragiche. Il cantante, ex membro degli One Direction, è morto dopo una caduta dal balcone dell’albergo, un evento che ha sconvolto i fan di tutto il mondo.

Al suo arrivo sul luogo, Geoff Payne è stato accolto da una folla di fan in lutto che, tra fiori e dediche, ha voluto omaggiare la memoria di Liam. Alcuni sono rimasti in silenzio, mentre altri hanno lasciato lettere e messaggi, testimoniando l’amore e l’affetto per il giovane artista. Il dolore del padre è stato palpabile mentre leggeva i tributi dei fan, visibilmente commosso e grato per il sostegno ricevuto in un momento così difficile.

La reazione dei fan contro i paparazzi

La presenza massiccia di paparazzi all’esterno dell’hotel ha creato una situazione di forte pressione mediatica, rendendo il momento ancora più delicato per Geoff Payne. Per proteggere la sua privacy, i fan hanno reagito in maniera compatta, creando una sorta di barriera umana con le mani e gli zaini alzati per impedire ai fotografi di scattare immagini inopportune. Questo gesto ha evidenziato la volontà dei sostenitori di Liam Payne di garantire al padre un minimo di riservatezza in un momento di estremo dolore.

Nonostante i recenti dettagli emersi sulla vita personale di Liam, tra cui il presunto uso di sostanze, i fan hanno mostrato una solidarietà incondizionata nei confronti della famiglia, cercando di preservare un ambiente di rispetto e dignità. Il comportamento dei fan ha dimostrato quanto fosse forte il legame tra l’artista e il suo pubblico, che ha voluto onorarlo proteggendo il padre dalla pressione mediatica.