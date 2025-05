Mauro Corona dice addio alla Tv, “Vado per vanità, ora basta”

Lo scrittore e alpinista Mauro Corona annuncia l’addio al piccolo schermo e racconta la sua battaglia contro l’alcol: “È una vipera che ti morde”.

Corona dice addio alla tv: “Vado per vanità, ora basta”

In una nuova intervista concessa a la Repubblica, Mauro Corona torna a raccontarsi con la schiettezza che lo contraddistingue. Lo scrittore, scultore e alpinista ha annunciato l’intenzione di lasciare la televisione, dopo anni di partecipazioni come ospite fisso nei talk-show, in particolare al fianco di Bianca Berlinguer.

“Vado in tv per vanità ma ora stop, anche con il vino”, ha dichiarato. Un annuncio che potrebbe segnare una svolta definitiva nella sua presenza pubblica, interrompendo un lungo sodalizio con il piccolo schermo. Per Berlinguer, che con lui ha costruito un rapporto professionale consolidato, sarebbe un addio significativo.

“L’alcol è una vipera”: il tormento di una battaglia mai vinta

Ma al centro delle riflessioni di Corona c’è soprattutto il suo rapporto con l’alcol. Una dipendenza che ha segnato profondamente la sua vita e che oggi lo costringe a fare i conti, ancora una volta, con se stesso. “Sto provando a liberarmi dall’alcol. Ci sono riuscito per 5 anni e ci sono ricaduto. Poi ce l’ho fatta per altri 2 anni. Ogni tanto ci ricado, è una vipera che ti morde”, ha ammesso senza retorica.

Una lotta che non considera mai definitivamente chiusa: “Dall’alcol non ne puoi uscire. Lo puoi sospendere, ma non puoi uscirne. La colpa è solo mia, è una scelta”. Il peso dell’età si fa sentire anche nei suoi pensieri: “Ho 74 anni, non so quanto mi resta: vorrei viaggiare in discesa, non più in salita”.

Parole che rivelano una volontà profonda di cambiamento, forse anche di isolamento, per ritrovare un equilibrio interiore che sembra ancora instabile. Un addio alla tv, al vino e, forse, alla dimensione pubblica a cui negli ultimi anni aveva aperto la porta.