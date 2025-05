Conte attacca il governo: “Mi vergogno, Meloni è complice dei crimini di Gaza”

Giuseppe Conte critica il governo Meloni per l’assenza di una presa di posizione sulla crisi umanitaria a Gaza e chiede sanzioni contro Israele.

Le parole di Conte sulla crisi nella Striscia

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha duramente criticato il comportamento del governo italiano in relazione alla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. In un post pubblicato su Facebook, l’ex premier ha condiviso un servizio di Rainews 24 in cui si racconta la storia di una madre palestinese costretta a recuperare una busta di farina avariata dai rifiuti per sfamare i figli.

Conte ha scritto: “Una mamma che setaccia una mezza busta di farina avariata trovata tra i rifiuti, fra gli insetti, nel tentativo disperato di far mangiare i propri figli a Gaza. Presidente Meloni, il vostro amico Netanyahu – quello a cui i membri del suo Governo stringono la mano mentre stermina più di 50mila palestinesi – sta affamando la popolazione di Gaza: da due mesi non fa entrare un chilo di farina, mancano cibo e medicine. Da inizio anno oltre 9mila bambini sono stati ricoverati per malnutrizione”.

L’appello per una posizione ufficiale dell’Italia

Nel suo intervento social, Giuseppe Conte ha sollevato interrogativi sul perché il governo italiano non abbia ancora preso una posizione ufficiale in merito. L’ex presidente del Consiglio ha sottolineato l’assenza di iniziative concrete, come l’imposizione di sanzioni o l’embargo sulla vendita di armi.

“Perché non abbiamo preso una ferma posizione, non abbiamo promosso sanzioni ed embargo sulle armi di un governo così palesemente criminale?”, ha domandato il leader del M5S, rivolgendosi direttamente alla premier.

La critica al patriottismo rivendicato da Meloni

Nel proseguo del post, Conte ha fatto riferimento a recenti dichiarazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in cui affermava di essere orgogliosa per aver restituito agli italiani un senso di fierezza nazionale. A riguardo, ha scritto: “Presidente Meloni, lei ha detto di andare fiera del fatto che molti italiani ‘hanno ritrovato un po’ di orgoglio’. Ecco, io non sono affatto orgoglioso delle sue scelte. E le assicuro che il motivo non è che oggi guido una forza che sta all’opposizione. Ma sono stato Presidente del Consiglio e ho toccato con mano come può essere determinante una forte presa di posizione dell’Italia e dell’Europa per cambiare il corso anche più infame della storia”.

Nel finale del suo intervento, Conte ha espresso il proprio disappunto sull’atteggiamento del governo italiano nei confronti della crisi a Gaza: “Mi vergogno di questa sua indifferenza, strafottenza, di questa complice sudditanza che sta macchiando anche l’onore del nostro Paese. Le chiedo solo una cortesia: almeno la smetta di prenderci in giro con la storia della ‘madre cristiana’”.