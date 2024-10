Selvaggia Lucarelli non perdona la Rai: “Biagiarelli mandato via mentre fanno lavorare persone condannate”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Lorenzo Biagiarelli, ex membro del cast di È Sempre Mezzogiorno, è stato allontanato dalla Rai dopo il caso della ristoratrice suicida, come ricordato da Selvaggia Lucarelli.

La vicenda del caso Biagiarelli

Lorenzo Biagiarelli è stato allontanato dalla Rai, dove per quattro anni aveva partecipato al programma È Sempre Mezzogiorno. La decisione sarebbe stata presa dopo il tragico caso della ristoratrice che si è tolta la vita. Durante un’intervista all’Endorfine Festival a Lugano, Selvaggia Lucarelli, compagna di Biagiarelli, ha ricordato come il giornalista fosse stato duramente attaccato dai media per un post pubblicato in merito alla vicenda. La Lucarelli ha dichiarato: “I giornalisti mi hanno attaccata per aver condiviso il post scritto da Lorenzo. Io sapevo che, dal punto di vista lavorativo, non mi sarebbe successo nulla perché l’attacco proveniva dall’alto. Nel caso di Chiara Ferragni, invece, è stato il suo pubblico a ribellarsi”.

Tuttavia, per Biagiarelli la situazione è stata diversa. La Lucarelli ha proseguito sottolineando come la sua esclusione dalla Rai sia avvenuta in maniera rapida e definitiva, senza possibilità di rientro. “Purtroppo l’effetto per Lorenzo è stato irreversibile: è stato mandato via dalla Rai in quattro e quattr’otto. In Rai ci sono persone condannate che lavorano serenamente e lui, sull’onda di questa cosa, è stato allontanato, mai più rientrato dalla Clerici. Ovviamente con tutta una serie di danni economici”, ha aggiunto.

La protesta di Selvaggia Lucarelli

La Lucarelli aveva già espresso il suo disappunto sulla questione la scorsa primavera, durante una diretta su Instagram, lamentandosi del trattamento riservato al compagno da parte della Rai. “Fare finta che non sia mai esistito, che non abbia mai fatto parte della famiglia, a me è dispiaciuto”, ha spiegato. Dopo quattro anni di presenza fissa nel programma, la Lucarelli ritiene che la Rai avrebbe potuto salutare Biagiarelli in modo più rispettoso: “Secondo me bastava dire ‘Lorenzo non tornerà più perché ha preso un’altra strada. Ciao e grazie perché sei stato con noi quattro anni’. Solo questo. Nessuno gli ha mai più chiesto di tornare, c’è anche un sostituto”.

La giornalista ha concluso evidenziando che non è tanto l’essere stato allontanato a fare male, ma il modo in cui ciò è avvenuto. “Anche per Lorenzo questo sarebbe stato l’ultimo anno a prescindere, ha altre cose. Però inghiottito così nell’oblio, come se non fosse mai esistito, mi è dispiaciuto. Detto questo, basta, alla fine le cose veramente gravi sono altre”, ha concluso la Lucarelli.