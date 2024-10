Bari, quattro abitazioni in quartieri diversi di proprietà di membri della stessa famiglia svaligiate nella notte, erano tutti alla stessa festa

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nella notte scorsa, una banda composta da almeno cinque persone ha svaligiato quattro abitazioni a Bitonto, tutte appartenenti a membri della stessa famiglia, impegnati in una festa presso una sala ricevimenti. Il colpo ha fruttato un bottino ingente, composto da denaro, orologi e preziosi oggetti in oro di grande valore affettivo, tramandati di generazione in generazione.

Case svuotate con l’uso di fiamme ossidriche

Le quattro case, situate in diverse zone del paese, sono state saccheggiate utilizzando tecniche sofisticate. I malviventi hanno usato fiamme ossidriche per aprire le cassaforti e rubare tutto il contenuto. La refurtiva include gioielli di grande valore sentimentale e denaro contante.

Ladri messi in fuga da una vicina

In una delle abitazioni, i ladri sono stati costretti alla fuga a causa delle urla di una vicina, che ha sorpreso la banda durante il furto. Uno dei malviventi le ha puntato una pistola alla testa, prima di scappare a bordo di una Alfa Romeo Stelvio nera. L’episodio ha creato panico nel quartiere, e le forze dell’ordine sono subito intervenute.

Intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo del crimine sono intervenuti Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e la scientifica, che hanno avviato le indagini e condotto i rilievi. Al momento, le forze dell’ordine stanno cercando di identificare i responsabili del furto, che hanno agito con estrema precisione e coordinazione.