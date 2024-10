Michael Luciani muore a 26 anni in un incidente stradale, aveva tanti sogni, da pochi aveva aperto la sua pizzeria

0 Condivisioni Facebook Twitter

Ieri, a soli 26 anni, Michael Luciani ha perso la vita in un tragico incidente stradale nei pressi dello svincolo per la Colonnetta, lungo la Statale 656 dir. Il giovane, a bordo della sua moto Yamaha, avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa della pioggia, finendo sotto un guard rail. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, Michael Luciani è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Un giovane imprenditore con tanti sogni

Solo un mese fa, l’8 settembre, Luciani aveva inaugurato la sua pizzeria, “La pizzeria dello chef”, al Tricalle. L’apertura era avvenuta in un clima di grande entusiasmo, con la partecipazione del vicesindaco Paolo De Cesare e dell’assessore al commercio Manuel Pantalone. Oltre che per la sua pizzeria, Michael era conosciuto per la sua passione calcistica: aveva giocato nella Es Chieti Calcio a 5 e tifava per la curva Volpi del Chieti, squadra di cui avrebbe seguito il derby contro il Teramo proprio ieri.

Un tragico destino familiare

La famiglia Luciani è stata colpita da un altro dramma nel 2018, quando il padre di Michael, Francesco, perse la vita in un incidente stradale. Francesco Luciani, chef di professione, morì in un incidente frontale contro un autocarro guidato da un uomo in stato di ebbrezza. Quella tragedia segnò profondamente Michael, che decise di seguire le orme del padre e del nonno, dedicando a loro la sua pizzeria.

Il ricordo di Michael

Tommaso Rutolo, cugino di Michael e presidente di Aniac Abruzzo, ha voluto ricordarlo così: “Michael, il tuo entusiasmo e la tua educazione hanno colpito tutto il nostro staff. Ti stavi avventurando con grande umiltà nel mondo del commercio e rimarrai sempre nei nostri cuori.” I funerali di Michael Luciani si terranno domani alle 16 nella chiesa di San Francesco Caracciolo al Tricalle.