Poliziotto durante un controllo in stazione usa l’arma di ordinanza e uccide un uomo che gli aveva puntato un coltello contro

Nelle prime ore di oggi, domenica 20 ottobre, un uomo è stato ucciso dalla polizia dopo aver aggredito gli agenti con un coltello nei pressi della stazione di Verona Porta Nuova. L’intervento immediato dei soccorsi non è riuscito a salvargli la vita.

L’aggressione e l’intervento della polizia

L’episodio si è verificato intorno alle 7 di questa mattina, davanti all’ingresso della stazione Porta Nuova. L’uomo, fermato per un controllo dagli agenti di pattuglia, avrebbe estratto un coltello e si sarebbe scagliato contro di loro. A quel punto, uno dei poliziotti ha risposto utilizzando l’arma di ordinanza. Uno dei proiettili ha colpito l’aggressore, provocandone la morte nonostante i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario del 118.

Precedenti atti di violenza

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo si era già reso protagonista di un’altra aggressione poco prima dell’incidente mortale. Intorno alle 5 del mattino, aveva attaccato i vigili urbani che stavano intervenendo per un incidente stradale in zona. Dopo essersi allontanato, aveva proseguito la sua condotta violenta nei pressi della stazione, danneggiando l’esterno della biglietteria, la vetrata di una tabaccheria e alcune auto parcheggiate. Gli agenti lo hanno intercettato poco dopo in uno stato di alterazione psicofisica.

Le indagini in corso

La zona dell’incidente è stata transennata e presidiata dalle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli esperti della polizia scientifica per i rilievi necessari alla ricostruzione esatta della dinamica. Il magistrato di turno è stato coinvolto per supervisionare le indagini. Gli accertamenti preliminari hanno escluso ogni ipotesi di matrice terroristica legata all’accaduto.