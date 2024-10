Morta a 36 anni Giulia Manfrini, colpita da un pesce spada mentre faceva surf, gli amici “Sei andata via facendo ciò che amavi”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Giulia Manfrini, surfista originaria di Venaria Reale, è deceduta all’età di 36 anni dopo essere stata trafitta da un pesce spada mentre faceva surf nelle acque indonesiane. La passione per il surf l’accompagnava fin da giovanissima.

Una passione nata da giovane

Nata in Piemonte, Giulia Manfrini aveva iniziato la sua carriera sportiva con lo snowboard, sport nel quale aveva ottenuto diversi riconoscimenti. Successivamente, la sua passione si era spostata verso il surf, a cui si era avvicinata all’età di 15 anni. Amava viaggiare in cerca delle onde migliori e, negli ultimi anni, si era stabilita in Portogallo per allenarsi con onde imponenti, senza però abbandonare i suoi frequenti viaggi nel sud-est asiatico, dove lavorava anche come istruttrice di surf a Bali.

Un tragico incidente

La tragica morte di Giulia Manfrini è avvenuta venerdì scorso mentre si trovava nell’area di Bengbeng, sull’isola di Masokut, in Indonesia. Durante una sessione di surf, un pesce spada è saltato fuori dall’acqua colpendola mortalmente al petto. Secondo il capo dei servizi di emergenza locale, “inaspettatamente, un pesce spada è saltato verso di lei e l’ha colpita al petto”. Gli amici presenti l’hanno soccorsa immediatamente, trasportandola a riva e successivamente al Pei Pei Community Health Center, ma le ferite riportate, tra cui una profonda circa cinque centimetri nella parte superiore sinistra del torace, si sono rivelate fatali.

La comunità in lutto

La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Venaria Reale. Il sindaco della cittadina ha espresso il cordoglio di tutta la comunità, dichiarando: “Tutta la comunità esprime le sue condoglianze alla famiglia. La notizia della sua morte ci ha scioccati tutti, ci sentiamo impotenti di fronte a una tragedia che ha stroncato la sua vita così prematuramente.” La salma di Giulia Manfrini sarà rimpatriata in Italia, dopo il trasporto via mare a Padang.