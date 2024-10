Morto Adamo Dionisi, attore noto per il ruolo di Manfredi Anacleti in Suburra, aveva 59 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’attore Adamo Dionisi si è spento all’età di 59 anni dopo una lunga malattia. È diventato famoso per la sua interpretazione del boss Manfredi Anacleti nella serie tv Suburra. Dionisi aveva avuto un passato difficile, ma aveva trovato nella recitazione la sua strada.

Dalla curva alla recitazione: un percorso complesso

Nato a Roma nel 1965, Adamo Dionisi ha avuto una vita segnata da alti e bassi. Prima di diventare un volto noto nel panorama televisivo italiano, era stato il capo ultrà degli Irriducibili della Lazio. Nel 2001 fu arrestato per reati legati alla droga e trascorse del tempo nel carcere di Rebibbia, dove iniziò il suo percorso nel mondo della recitazione, grazie a progetti teatrali avviati all’interno della struttura. Dopo il suo rilascio, Dionisi si dedicò completamente alla carriera di attore.

Gli anni difficili e la carriera televisiva

Nonostante il successo nel mondo dello spettacolo, Dionisi ha avuto problemi con la legge anche in seguito. Nel 2017 venne arrestato a Viterbo per aver distrutto una camera d’albergo e aggredito una donna. Tuttavia, la sua carriera artistica non si fermò.

Il successo di Suburra e altri ruoli importanti

Il grande pubblico ha conosciuto Adamo Dionisi grazie al suo ruolo in Suburra, dove interpretava il boss Manfredi Anacleti, ma la sua carriera è stata costellata di molte altre interpretazioni di successo. Tra le sue partecipazioni più recenti si ricordano film come “Martedì e Venerdì” (2024), “Enea” (2023), “Morrison” (2021) e “The Shift” (2020). In televisione, oltre a Suburra, è apparso nella serie Rocco Schiavone, dimostrando una versatilità attoriale che lo ha reso apprezzato anche oltre il piccolo schermo.