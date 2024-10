Frontale sulla Conversano-Castellana, due donne ferite, entrambe estratte dalla lamiere dai vigili del fuoco

0 Condivisioni Facebook Twitter

Poco fa, un violento scontro tra due auto si è verificato lungo la strada tra Conversano e Castellana Grotte, all’altezza della discesa vicino alla masseria Serragambetta. Fortunatamente, i feriti non sembrano essere in pericolo di vita.

Il luogo dell’incidente

L’incidente è avvenuto nei pressi della masseria Serragambetta, lungo un tratto particolarmente trafficato della strada che collega Conversano a Castellana Grotte. A essere coinvolte nello schianto sono state due auto, una Fiat Panda e una Fiat 500, che sono entrate in collisione in circostanze ancora da chiarire.

Intervento immediato delle forze dell’ordine

Sul luogo del sinistro sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia municipale, insieme alle squadre del 118 e dei vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto operare per estrarre i feriti dalle lamiere delle vetture, poiché erano rimasti incastrati all’interno dei veicoli. La prontezza dei soccorsi ha permesso di prestare subito le prime cure.

I feriti non in pericolo di vita

Le persone coinvolte nell’incidente sono due donne: una residente a Castellana Grotte e l’altra originaria di Conversano. Nonostante la gravità dello scontro, entrambe non sarebbero in pericolo di vita. Rimangono però ancora da accertare le dinamiche che hanno portato all’incidente.

Prime ipotesi sulla dinamica

Le autorità stanno indagando per determinare le cause dello scontro. Al momento, l’ipotesi più probabile è quella di un sorpasso azzardato, ma ulteriori verifiche sono in corso per confermare i dettagli dell’accaduto.

FOTO DI BIT-LIVE quotidiano online