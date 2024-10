Verissimo, Diletta Leotta spiazzata dalle parole del marito Loris, “Matrimonio? Non è facile”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Diletta Leotta, ospite a Verissimo, parla del suo debutto come conduttrice di La Talpa e della vita personale, tra carriera e famiglia.

L’esperienza con La Talpa

Durante l’ultima puntata di Verissimo su Canale 5, la conduttrice Diletta Leotta ha parlato del suo nuovo ruolo al timone di La Talpa, in onda prossimamente. “Sono felicissima e non vedo l’ora di vedere questo primo figlio televisivo”, ha dichiarato Diletta, esprimendo entusiasmo per il nuovo progetto. Le riprese del programma l’hanno tenuta impegnata per diverse settimane, creando una certa distanza dalla sua vita familiare.

Il legame con la figlia

Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, Diletta ha aperto il cuore raccontando del rapporto con la sua bambina: “Sta crescendo a una velocità incredibile, vorrei non perdere neanche un minuto senza di lei”. Ha poi rivelato che, durante la sua assenza per le registrazioni di La Talpa, la figlia ha raggiunto una tappa importante: ha iniziato a camminare. “È il dono più bello che la vita potesse farci”, ha aggiunto, sottolineando quanto sia speciale per lei questo momento.

L’amore per Loris Karius

Diletta ha condiviso anche dettagli sulla sua relazione con il compagno Loris Karius, portiere tedesco. Ha raccontato del loro primo incontro, descritto come un vero colpo di fulmine: “Quando l’ho visto ho detto: ‘Lo sposo. Sarà l’uomo della mia vita, il padre dei miei figli'”. Anche se la vita quotidiana non è sempre facile, la conduttrice ha spiegato che entrambi stanno lavorando per proteggere e costruire la loro famiglia, ora che Karius si trova stabilmente in Italia.

Il messaggio di Loris Karius

Durante la puntata, è stato trasmesso un video inedito di Loris Karius, noto per la sua riservatezza. Nel messaggio, Karius ha espresso tutto il suo orgoglio per Diletta: “Tu mi capisci ed è quello che conta, anche se non parlo italiano. Siamo tutti orgogliosi di te”. Diletta ha commentato il gesto con sorpresa e commozione, rivelando: “Lui è molto silenzioso, ma sa esprimere una dolcezza infinita”.