Selfie durante l’emergenza maltempo: carabinieri intervengono per allontanare curiosi dagli argini dei fiumi in piena

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nonostante l’emergenza maltempo che sta colpendo l’Emilia, alcune persone sono state sorprese a scattare selfie vicino ai fiumi in piena, obbligando i carabinieri a intervenire.

L’intervento dei carabinieri

Mentre le forze dell’ordine e i soccorritori lavorano incessantemente per aiutare le popolazioni colpite dal maltempo in Emilia, alcuni cittadini hanno scelto di immortalare il momento drammatico attraverso selfie, posizionandosi vicino ai torrenti e ai fiumi in piena. In vari punti della bassa reggiana, in particolare a Castelnuovo Sotto, i carabinieri sono dovuti intervenire per allontanare persone che si trovavano pericolosamente vicine agli argini del fiume in via Limido, nonostante il rischio di esondazione.

Rischi e pericoli ignorati

L’episodio si inserisce in un contesto di massima allerta, con le autorità che stanno gestendo una situazione di grave emergenza. Le condizioni meteo avverse hanno causato inondazioni, evacuazioni e vittime, ma ciò non ha impedito a numerose persone di avvicinarsi ai fiumi per scattare foto e video, ignorando i potenziali pericoli.

Emergenza in Emilia

Il maltempo ha messo in ginocchio diverse aree dell’Emilia, dove si registrano evacuazioni di massa e danni ingenti. Le autorità locali continuano a chiedere massima cautela, invitando la popolazione a restare lontana dalle zone a rischio per consentire ai soccorsi di operare in sicurezza e prevenire ulteriori tragedie.