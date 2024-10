Morto improvvisamente pilota 30enne della Qantas, “la famiglia “Tutto surreale”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Harrison Edward Allchin, pilota della QantasLink di soli 30 anni, è morto inaspettatamente il 13 ottobre, lasciando familiari e amici in lutto.

La morte improvvisa di Harrison Edward Allchin

Il giovane pilota di QantasLink, Harrison Edward Allchin, è deceduto improvvisamente il 13 ottobre a Gold Coast, in Australia. Allchin, 30 anni, lavorava come primo ufficiale per la compagnia aerea dal 2018. La sua morte ha sconvolto la famiglia, lasciando un vuoto incolmabile. Sua sorella Brittany Allchin ha dedicato un toccante omaggio al fratello sui social, esprimendo il dolore e lo shock per la perdita.

Il ricordo della sorella Brittany

Nel suo messaggio su Facebook, Brittany ha scritto: “Fratellino mio, come andremo avanti senza di te! Il dolore nei nostri cuori è insopportabile. Il nostro migliore amico, con il quale siamo stati benedetti per averti come nostro fratello. Le nostre vite sono cambiate per sempre”. Le parole della sorella hanno rispecchiato il profondo legame che univa la famiglia e la sofferenza per questa tragica scomparsa.

Omaggi degli amici e supporto alla famiglia

Anche gli amici di Harrison hanno ricordato il giovane pilota con affetto. Uno dei tratti distintivi di Allchin era il suo iconico taglio “mullet” e i caratteristici occhiali da sole argentati, che sono stati menzionati nei messaggi di cordoglio. La sua amica Belle ha avviato una campagna GoFundMe per sostenere la famiglia Allchin con le spese funebri. Nel messaggio di presentazione della raccolta, ha descritto Harry come una “luce” nella vita di molti, sottolineando il suo amore per i viaggi, gli amici e la famiglia. “La perdita di Harry è stata improvvisa e inaspettata. Speriamo di raccogliere fondi per dare a Harry il saluto appropriato che merita”, ha scritto.