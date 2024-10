Si chiamava Daniele Sartorato, il 18enne deceduto dopo uno scontro frontale tra due auto

0 Condivisioni Facebook Twitter

Daniele Sartorato, residente a Castelnuovo Bozzente, è deceduto dopo uno scontro frontale a Tradate nella notte tra il 18 e il 19 ottobre.

L’incidente mortale a Tradate

Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino in via Costa dal Re, una strada che collega Tradate ad Appiano Gentile, in provincia di Varese. A rimanere coinvolte due auto: una guidata dal 18enne Daniele Sartorato, residente a Castelnuovo Bozzente nel Comasco, e l’altra con a bordo due ragazzi di 18 e 25 anni e una ragazza di 21 anni. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame da parte dei carabinieri della Stazione di Saronno, ma si ipotizza uno scontro frontale tra i due veicoli.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per oltre due ore per estrarre i passeggeri dalle lamiere delle auto. I sanitari, giunti con automediche, ambulanze e l’elicottero del Sant’Anna di Como, hanno trasportato i tre giovani in codice giallo agli ospedali di Como e Legnano. Sartorato, in condizioni critiche, è stato portato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo.

La comunità in lutto

Daniele Sartorato viveva a Castelnuovo Bozzente, a pochi chilometri dal luogo dell’incidente. La sua morte ha colpito profondamente le comunità locali di Tradate e del suo paese natale. Anche il vicesindaco di Tradate, Franco Accordino, è intervenuto sul posto, commentando su Facebook: “È scesa la tristezza su tutta la città”.