Bari, incidente mortale a Torre Quetta: muore il 19enne Francesco Damiani, ancora gravissimi i quattro feriti

Il 19enne Francesco Damiani, uno dei cinque giovani coinvolti nell’incidente avvenuto la scorsa notte a Bari, ha perso la vita. Gravi le condizioni degli altri feriti.

La tragedia sul lungomare di Bari

Non ce l’ha fatta Francesco Damiani, il 19enne originario del quartiere San Paolo e di professione barbiere, rimasto coinvolto nel terribile incidente stradale verificatosi nella notte sul lungomare di Bari, nei pressi di Torre Quetta. I cinque giovani viaggiavano tutti sulla stessa auto quando il conducente ha perso il controllo del veicolo, per cause ancora in fase di accertamento.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto si sarebbe ribaltata più volte prima di finire fuori strada, schiantandosi sulla scogliera all’altezza del ponte del canalone. Due dei passeggeri sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, mentre i restanti tre sono stati estratti dai Vigili del Fuoco. I soccorritori del 118, intervenuti con cinque ambulanze, hanno trasportato i feriti nei Pronto Soccorso degli ospedali Di Venere, San Paolo e Policlinico.

Le indagini in corso

La Polizia Locale sta effettuando i dovuti accertamenti per chiarire le cause del drammatico incidente.