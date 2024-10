Che tempo che fa, Al Pacino gela Fazio: “Questo è un modo per sbattermi fuori”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Durante l’ultima puntata di “Che tempo che fa” andata in onda ieri, domenica 20 ottobre, si è verificato un curioso scambio tra Al Pacino e Fabio Fazio che ha lasciato spazio a un breve momento di imbarazzo.

Intervista a distanza con Al Pacino su Che tempo che fa

Ieri sera, 20 ottobre, l’attore Al Pacino è stato ospite della trasmissione Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio su Nove. L’intervista si è svolta in collegamento dalla villa dell’attore a Los Angeles ed è stata incentrata sul suo nuovo libro autobiografico, “Sonny Boy”, pubblicato lo scorso 15 ottobre. Durante la conversazione, Pacino ha parlato a lungo della sua carriera, rivelando alcuni retroscena sui suoi lavori più celebri e raccontando aneddoti legati ai suoi colleghi. La star si è mostrata molto aperta e propensa a condividere le sue esperienze, interrompendo più volte Fazio con racconti vivaci e dettagliati.

L’intervista è proseguita senza intoppi fino al momento della conclusione, quando il conduttore ha tentato di chiudere il collegamento con una frase scherzosa: “Adesso è domenica e da lei è ora di pranzo, tra poco la lascio così va a pranzare”. Tuttavia, la battuta non è stata percepita nel modo previsto da Al Pacino.

La reazione di Al Pacino e l’invito in studio

La risposta dell’attore non si è fatta attendere. Con tono ironico, ma con un pizzico di sorpresa, Pacino ha replicato: “Ah, grazie, è un modo gentilissimo per darmi una pedata e sbattermi fuori dal programma. No, va bene, probabilmente non c’è più tempo. Ma quando inizio a parlare, poi è difficile farmi smettere. Ma vi voglio bene Italia“.

Nonostante il momento di apparente tensione, il conduttore ha prontamente reagito, invitando l’attore a partecipare alla trasmissione in presenza. Pacino ha accettato con entusiasmo l’invito, dichiarando: “Sì, vengo, spero proprio di venire. Grazie per avermi ascoltato, mi sarebbe davvero piaciuto essere di persona con voi”.

L’intervista si è quindi conclusa in modo positivo, con Al Pacino che ha dimostrato il suo affetto per il pubblico italiano e l’intenzione di partecipare di nuovo, questa volta in studio.