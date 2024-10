Fiorello saluta i colleghi di Binario 2: “La tv al mattino? Non la farei mai”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Fiorello invia un messaggio di auguri ai conduttori di Binario 2 durante la diretta del programma, sottolineando la sua decisione di non tornare in onda la mattina.

Fiorello e Biggio inviano un messaggio di auguri ai conduttori di Binario 2

È andato in onda questa mattina il debutto di Binario 2, il nuovo programma di Rai 2 che sostituisce il precedente format mattutino “Viva Rai2“. In diretta dalla stazione Tiburtina di Roma, a partire dalle 7:15, lo show ha accolto un messaggio inaspettato da Fiorello e Fabrizio Biggio, conduttori del programma precedente. I due, con un video registrato, hanno voluto fare un sentito in bocca al lupo ai nuovi volti del programma: Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini.

Fiorello, noto per il suo stile ironico, ha scherzato sulla sveglia mattutina necessaria per condurre il programma: “Ma come fate a svegliarvi così presto? Io un programma così la mattina non lo farei mai. Gente che si sveglia la mattina per fare la tv… va bene”. Le sue parole, pur ironiche, confermano la sua scelta di non proseguire con la tv al mattino, lasciando spazio a nuovi progetti futuri.

Il passaggio del testimone e i nuovi conduttori

Durante il messaggio, Fiorello ha voluto anche sottolineare l’importanza di fare gli auguri ai suoi colleghi nel modo giusto, scherzando sul famoso detto: “Esistono quelli che dicono che non bisogna dire ‘In bocca al lupo’, ma ‘Evviva il lupo’. Il lupo è morto, sappilo. Gli va malissimo”. Un augurio, quindi, rivolto ai nuovi conduttori: “A lui, a Carolina e a Semprini“. Ha poi aggiunto: “Non so se riusciremo a guardarlo in diretta perché a quell’ora dormiamo, ma lo vedremo su RaiPlay“.

Fiorello si è quindi congedato augurando divertimento ai nuovi conduttori: “Divertitevi che la mattina è troppo bella”, segno di un passaggio di testimone sereno e carico di ironia, tipico del suo stile. Anche Fabrizio Biggio ha fatto eco agli auguri, con la promessa di seguire lo show tramite la piattaforma streaming di Rai.

Le ragioni dietro l’addio di Fiorello a Viva Rai2

Fiorello ha recentemente abbandonato Viva Rai2, programma di successo che aveva conquistato il pubblico mattutino di Rai 2. Come lui stesso ha spiegato, la sua scelta non è legata a un eventuale passaggio a una rete concorrente, ma alla volontà di prendersi del tempo per riflettere su nuovi progetti. “Non è una questione di concorrenza, come nel caso di Amadeus con il passaggio al Nove”, ha dichiarato, “ma è una pausa necessaria per ricaricare le batterie e valutare nuove idee”.

Fiorello, insomma, non esclude un ritorno in futuro, ma per il momento ha scelto di prendersi una pausa dalla televisione quotidiana, preferendo esplorare nuovi format e soluzioni creative.