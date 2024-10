Panatta rivela i guadagni stagionali di Jannik Sinner e poi fa una battuta pungente

0 Condivisioni Facebook Twitter

Adriano Panatta ha commentato i guadagni di Jannik Sinner, previsti per arrivare a cifre impressionanti grazie ai successi nei tornei, tra cui il Six Kings Slam.

Panatta e i premi del Six Kings Slam

Jannik Sinner ha ottenuto un altro importante traguardo battendo Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam, incassando un premio da 6 milioni di dollari, il più alto mai assegnato in un torneo. L’ex campione di tennis Adriano Panatta ha parlato del montepremi del torneo e delle prospettive economiche del giovane tennista. Durante un’intervista, Panatta ha dichiarato: “Jannik ha giocato molto bene, è stato un torneo particolare dove la cosa più importante sono i soldi. Anche chi ha perso al primo turno ha guadagnato 1.5 milioni di dollari”.

Il Six Kings Slam si è dimostrato un evento fuori dall’ordinario, attirando l’attenzione non solo per il livello sportivo, ma anche per il sostanzioso montepremi offerto. Sinner, vincendo il titolo, ha conquistato ben 5.5 milioni di euro, quasi il doppio rispetto ai premi dei classici tornei dello Slam, rendendo questo successo particolarmente significativo anche dal punto di vista economico.

La previsione di Panatta sui guadagni totali di Sinner

Panatta, parlando dei guadagni complessivi di Sinner per questa stagione, ha fatto una previsione interessante. “Sinner ha guadagnato un sacco di soldi: con i soli premi dei tornei è arrivato a 16 milioni di euro”, ha detto l’ex tennista. Tuttavia, Panatta ha spiegato che questa cifra deve essere raddoppiata per tenere conto di entrate aggiuntive come gli sponsor e gli altri contratti. “Dovete moltiplicare per due, perché quello che guadagni con i prize-money dei tornei, li raddoppi con sponsor e altri introiti”, ha sottolineato.

Secondo i calcoli di Panatta, Sinner potrebbe chiudere la stagione con guadagni che si aggirano attorno ai 32 milioni di euro, cifra destinata a crescere ulteriormente. Panatta ha concluso con una battuta: “Un ragazzo che ad oggi è già a quota 32 milioni di euro, arriverà a una 40ina a fine stagione. Non mi sembra poco. Sai cosa penso? Che ho sbagliato anno di nascita”.