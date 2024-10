Maria De Filippi lancia una bordata ad alcuni ex alunni di Amici: “Quando non hanno successo, ci accusano di essere cattivi”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Maria De Filippi lancia una frecciatina durante la puntata di Amici, toccando il tema della gratitudine e del successo nei talent show.

Un momento emozionante per Teodora

Durante l’ultima puntata di Amici, andata in onda il 20 ottobre, la conduttrice Maria De Filippi non ha risparmiato un commento che ha fatto discutere. Tutto è nato da un intervento di Teodora, ballerina spagnola allieva di Deborah Lettieri, che, dopo aver vinto una sfida decisiva per restare nella scuola, ha preso la parola per ringraziare chi le ha permesso di proseguire il suo percorso. Visibilmente emozionata, la giovane danzatrice ha letto una lettera indirizzata alla sua insegnante, scusandosi per una performance non all’altezza e ringraziando i professionisti del programma.

Teodora ha dichiarato: “Grazie giudice per avermi dato la possibilità di continuare questa esperienza meravigliosa sotto ogni punto di vista. Voglio chiedere scusa a Deborah per la mia ultima performance, non stavo bene fisicamente ma dovevo fare meglio”. Ha poi aggiunto: “Farò di tutto per renderti orgogliosa e dimostrarti che non hai sbagliato a prendermi. Ma soprattutto voglio farti emozionare, perché al momento ho difficoltà con la lingua, e il mio unico modo di comunicare bene è la mia danza”.

La frecciatina di Maria De Filippi ai detrattori

Il discorso di Teodora ha offerto lo spunto a Maria De Filippi per un intervento che ha catturato l’attenzione dei fan del programma. Dopo aver apprezzato le parole della ballerina, la conduttrice ha commentato l’importanza di valori come la gratitudine, sottolineata anche da Rudy Zerbi. Ed è stato in quel momento che De Filippi ha lanciato una frecciatina a coloro che, usciti dal talent senza successo, tendono a criticare lo show.

La conduttrice ha infatti affermato: “La gratitudine c’è quando hai successo, invece quando non hai successo… se hai successo sei stata qua, se non hai successo sei passata per caso e noi siamo tutti cattivi perché non abbiamo capito”. Un commento che sembra rivolto a ex partecipanti poco riconoscenti, che attribuiscono il proprio insuccesso al programma e ai suoi insegnanti, invece di assumersi la responsabilità delle proprie carriere post-Amici.