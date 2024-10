Domenica In travolta dalle critiche dopo l’intervista a Marrazzo: “Che squallore”, Mara Venier asfaltata sul web

0 Condivisioni Facebook Twitter

Intervista a Piero Marrazzo a Domenica In scatena polemiche sui social. Molti utenti criticano la Rai e Mara Venier per l’attenzione riservata all’ex politico.

L’intervista a Marrazzo: un ritorno controverso

La puntata di Domenica In del 20 ottobre ha visto la partecipazione di diversi ospiti, tra cui il regista Paolo Sorrentino e l’ex governatore del Lazio Piero Marrazzo. Quest’ultimo, al centro di una controversa intervista con Mara Venier, ha raccontato la sua esperienza personale e professionale, in particolare il noto scandalo del 2009 che lo ha coinvolto, segnando la sua carriera politica. Marrazzo ha anche presentato il suo libro “Storia senza eroi”, dove rivela dettagli inediti, comprese tre lettere scritte dalle figlie Giulia, Diletta e Chiara.

Nonostante l’intervista abbia ricevuto commenti positivi per la sua profondità e trasparenza, una parte significativa del pubblico ha reagito negativamente sui social. Molti utenti su X (ex Twitter) hanno criticato la scelta di dedicare ampio spazio a Marrazzo, sottolineando che la sua storia personale non dovrebbe essere esaltata in televisione. “Che squallore! Mezz’ora della tv pubblica per beatificare Marrazzo che andava a trans… Ma che ce ne frega a noi della sua vita privata”, è uno dei tanti commenti negativi apparsi in rete.

Le reazioni del pubblico e l’intervento richiesto alla Rai

Le critiche si sono fatte più dure con alcuni utenti che hanno chiesto un intervento ufficiale della Rai e delle istituzioni. “Vergogna Rai, Domenica In, Mara Venier e Marrazzo: chiedo un immediato intervento della Commissione Rai”, ha scritto una telespettatrice, coinvolgendo persino la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Altri commenti hanno espresso disagio per il fatto che, a distanza di anni dallo scandalo, Marrazzo torni in televisione con un racconto che molti percepiscono come una sorta di riabilitazione personale e politica.

Alcuni spettatori hanno anche fatto riferimento al coinvolgimento della moglie di Marrazzo, Roberta Serdoz, che ha vissuto l’intera vicenda in prima persona, scoprendo tutto mentre lavorava in redazione. “Mi dispiace per le figlie che hanno dovuto pure sostenerlo, e sicuramente hanno sofferto per gli errori del padre, non oso immaginare il dolore della moglie”, ha scritto un altro utente.

Mentre la maggioranza delle reazioni è stata di forte critica, alcuni hanno difeso Marrazzo, sottolineando il fatto che si sia dimesso volontariamente senza aver commesso reati. “Piero Marrazzo, ottimo presidente di Regione, si dimise pur non avendo commesso nessun reato. C’è di peggio in giro”, ha commentato un sostenitore.