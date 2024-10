“Le Iene”, Francesco Chiofalo e la chirurgia estetica: “Oltre 100.000 euro spesi per trasformarmi, ora voglio allungare le gambe”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il 35enne romano Francesco Chiofalo, noto volto televisivo, ha raccontato a Le Iene i numerosi interventi chirurgici che ha affrontato negli ultimi anni, spiegando anche l’ultima operazione per cambiare il colore degli occhi.

La decisione di cambiare colore agli occhi

Francesco Chiofalo ha spiegato che un giorno, guardandosi allo specchio, ha deciso di volere occhi azzurri. Ha quindi optato per la cheratopigmentazione, un intervento che gli ha permesso di ottenere il colore desiderato. “Mi sono svegliato una mattina, mi sono guardato allo specchio e ho detto: ‘Sarebbe una buona idea farsi gli occhi azzurri’”, ha raccontato il romano, che ha già speso oltre 100.000 euro in chirurgia estetica.

Gli altri interventi affrontati

Noto al grande pubblico come “Lenticchio”, partecipante di programmi come Temptation Island e La Pupa e il Secchione, Chiofalo ha modificato il suo aspetto nel corso degli ultimi sei anni. “La barba, i denti, il naso, le labbra, ho fatto varie punture sul viso, poi ho fatto la riduzione dell’orecchio”, ha elencato l’ex volto televisivo. Ha ammesso di aver scelto l’operazione agli occhi ispirandosi al colore degli Husky, ma ha aggiunto che non consiglierebbe a nessuno di affrontare lo stesso intervento, considerato impegnativo.

Il futuro e nuovi progetti di chirurgia

Durante l’intervista a Le Iene, Francesco Chiofalo ha parlato anche del suo prossimo desiderio: un intervento di allungamento delle gambe. “Penso a questo intervento di allungamento delle gambe, la soffro questa cosa dell’altezza”, ha rivelato, precisando però che è una procedura molto dolorosa, che richiede un lungo periodo di recupero con l’uso di stampelle. Tuttavia, ha ammesso di non poterla fare nell’Unione Europea e ha ironizzato: “Ragazzi, vi prego, non autorizzatela…”.