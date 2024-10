Scontro Suv contro moto grossa cilindrata, muore Federico Asta, il pasticcere dei vip, aveva 34 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Federico Asta, pasticcere conosciuto nel quartiere Santa Viola di Bologna, ha perso la vita in un incidente stradale. Il tragico evento ha scosso la città, lasciando molti senza parole. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social per la sua scomparsa.

L’incidente mortale in periferia a Bologna

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, poco prima delle 22, alla periferia di Bologna, all’incrocio tra via Salvemini e via Einaudi. Lo scontro ha coinvolto uno scooter Yamaha di grossa cilindrata e un suv Honda. Secondo le prime ricostruzioni, il suv stava svoltando quando è avvenuto l’impatto. Alla guida dello scooter si trovava Federico Asta, 34 anni, noto pasticcere della città, sbalzato violentemente a terra a seguito dell’urto. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il conducente del suv, invece, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e il personale sanitario del 118.

Federico Asta: un pasticcere amato in città

Federico Asta era molto conosciuto nel quartiere Santa Viola per la sua pasticceria in via Battindarno e per le numerose iniziative di solidarietà che aveva promosso. Durante il periodo della pandemia, si era particolarmente distinto per le consegne gratuite di prodotti da forno destinate al personale sanitario, tra medici e infermieri impegnati nella lotta al Covid-19. La sua generosità e la sua abilità nel campo della pasticceria lo avevano reso famoso, guadagnandogli il soprannome di “pasticcere dei vip”.

Il cordoglio sui social

La notizia della sua scomparsa ha scatenato una pioggia di messaggi di affetto e commozione sui social network. Molte delle foto condivise da Asta sul suo profilo Instagram lo ritraggono insieme a volti noti dello sport e dello spettacolo, come Christian Vieri, Roberto Mancini, Checco Zalone e Cesare Cremonini.