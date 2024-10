Ornella Vanoni senza peli sulla lingua, “Elodie, usa il suo corpo benissimo”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Ieri sera, 21 ottobre, su Canale 5, Ornella Vanoni ha ricevuto il suo primo Tapiro d’oro da Valerio Staffelli durante Striscia la Notizia.

La cantante ha rivelato che da due anni è in attesa che Marracash scriva una canzone con lei, ma sembra che il rapper continui a rimandare il progetto. “Non so perché non la voglia fare, mi dice ‘vedrai, vedrai…'”, ha confidato Vanoni a Staffelli.

Il commento di Vanoni su Adriano Celentano e Teo Teocoli

Durante l’intervista, la cantante ha anche espresso la sua opinione sull’allontanamento tra Adriano Celentano e Teo Teocoli: “Adriano non esce più di casa, ha paura dei virus”, ha detto Vanoni, riferendosi al comportamento più riservato di Celentano negli ultimi anni.

La frecciata a Gino Paoli e il consiglio a Elodie

Quando Staffelli ha scherzato sul fatto che Marracash stia prendendo tempo, suggerendo a Vanoni di collaborare con Gino Paoli, la cantante ha risposto ironicamente: “Ma se non sta più in piedi! È sempre lì che dorme.” Ha anche offerto un consiglio alla collega Elodie: “Usa il suo corpo benissimo, ma deve studiare di più per migliorare la sua voce.”

La fine dell’amicizia tra Celentano e Teocoli

La relazione tra Adriano Celentano e Teo Teocoli si è raffreddata negli ultimi cinque anni. Teocoli ha parlato dell’allontanamento, sostenendo che Celentano non risponde più al telefono.

“Abbiamo fatto 40 compleanni insieme, in questi ultimi due anni non risponde al telefono, forse è morto. Sono quattro anni che provo”, ha dichiarato il comico. Celentano, a sua volta, ha risposto in modo criptico: “Non ti rispondo perché ti voglio bene”. Secondo Teocoli, l’allontanamento sarebbe dovuto all’influenza di Claudia Mori, moglie di Celentano.