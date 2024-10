Belen Rodriguez e Fabrizio Corona: incontro e abbraccio caloroso a Milano, ritorno di fiamma?

0 Condivisioni Facebook Twitter

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si sono incontrati a Milano per caso, l’abbraccio tra i due è stato caloroso. Ritorno di fiamma tra i due?

L’incontro casuale al Portrait Milano

L’incontro tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona è avvenuto casualmente nel boutique hotel Portrait Milano, situato in zona Porta Venezia, a Milano. I due si trovavano lì per motivi diversi, ma il loro incontro non ha mancato di attirare l’attenzione dei paparazzi.

Nonostante la loro relazione sia terminata 12 anni fa, i rapporti tra i due restano cordiali e affettuosi, come evidenziato dal caloroso abbraccio che si sono scambiati.

Belen e Sara Barbieri: primo incontro

Belen, accompagnata dall’amica Martina Menegon, ha avuto anche l’occasione di incontrare per la prima volta Sara Barbieri, la compagna di Corona, incinta di otto mesi. Le due donne si sono presentate e Belen ha fatto le congratulazioni a Barbieri per la futura nascita del figlio.

Le vite sentimentali di Belen e Corona

Mentre Corona si prepara a diventare padre per la seconda volta, con la nascita imminente del figlio avuto da Sara Barbieri, Belen sta attraversando un periodo instabile nella sua vita sentimentale.

Recentemente è stata fotografata in momenti di tensione con Angelo Edoardo Galvano, facendo nascere dubbi sul futuro della loro relazione.

Nel frattempo, Belen si concentra su nuovi progetti professionali, con il suo marchio di make-up Rebeya in espansione e due programmi televisivi in corso su Nove e Real Time.