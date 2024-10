Scontro frontale tra una microcar e una Mercedes, gravissimo 16enne

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un giovane di 16 anni è stato coinvolto in un grave incidente stradale a Marino, riportando fratture e un ematoma che ha reso necessario il suo trasferimento urgente all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

L’incidente sulla via Nettunense

Nel tardo pomeriggio di martedì, sulla via Nettunense al chilometro 2+150, in località Castelluccia, si è verificato un violento scontro frontale tra una microcar, guidata da un minorenne di 16 anni, e una Mercedes. L’impatto, avvenuto nei pressi del distributore di carburante Fiamma 2000, ha gravemente danneggiato entrambe le vetture, riducendole quasi in rottami, secondo le testimonianze degli automobilisti presenti sul luogo dell’incidente.

Soccorso immediato e trasferimento d’urgenza

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia locale del comando di Marino. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi, con fratture multiple e un preoccupante ematoma alla testa. Dopo un primo intervento all’ospedale Noc dei Castelli Romani, ad Ariccia, il 16enne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù di Roma, specializzato nel trattamento dei minori.

La dinamica dell’incidente

Le circostanze precise dello scontro non sono ancora del tutto chiare, ma la collisione è stata descritta come molto violenta. Il conducente della Mercedes ha riportato ferite, sebbene meno gravi rispetto a quelle del giovane alla guida della microcar. La polizia locale sta continuando le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.