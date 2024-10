Tragedia sul lavoro in Puglia, muore operaio edile di 47 anni, si chiamava Maurizio Misciali

0 Condivisioni Facebook Twitter

Maurizio Misciali, 47 anni, è deceduto questa mattina a Galatina mentre si trovava sul luogo di lavoro. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause del decesso.

Le ipotesi sulle cause della morte

L’operaio edile, residente a Collemeto, è stato trovato privo di vita. Le indagini condotte dagli operatori sanitari del 118 e dagli agenti di polizia sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, ci sono due ipotesi principali: Misciali potrebbe essere stato colpito da un malore improvviso che lo ha fatto cadere a terra, già privo di vita. I soccorsi sono arrivati tempestivamente, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.