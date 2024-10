Bari, l’addio a “Kekko” folla commossa ai funerali di Francesco Damiani, il 19enne morto in un incidente stradale, fuochi d’artificio e palloncini blu

0 Condivisioni Facebook Twitter

Centinaia di persone si sono radunate questa mattina nel quartiere San Paolo di Bari per l’ultimo saluto a Francesco Damiani, detto “Kekko”, il giovane di 19 anni deceduto domenica sera in un tragico incidente stradale sul lungomare della città.

La tragedia e l’incidente

Francesco viaggiava come passeggero in un’auto che, dopo aver perso il controllo in una curva, si è ribaltata e ha terminato la sua corsa sugli scogli. Nonostante i soccorsi, Damiani è rimasto intrappolato tra le lamiere e non è sopravvissuto alle ferite riportate. Altri quattro amici che si trovavano con lui in macchina sono rimasti gravemente feriti. Alla guida c’era un giovane di 18 anni, attualmente ricoverato in rianimazione, che lotta tra la vita e la morte ed è indagato per l’incidente.

L’addio a Kekko

Oggi, nel suo quartiere, si sono svolti i funerali di Damiani, che lavorava come barbiere. Il corteo funebre è stato accompagnato da fuochi d’artificio, fumogeni blu e neri e palloncini, in segno di affetto e dolore. Molti amici e conoscenti hanno voluto omaggiarlo indossando magliette bianche con il suo volto stampato. L’intera comunità del quartiere si è stretta attorno alla famiglia, esprimendo il proprio cordoglio per la tragica perdita.