Un viaggio per riconquistare? Totti e Noemi Bocchi avvistati insieme: partenza per Miami in pieno gossip

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati avvistati insieme all’aeroporto di Fiumicino, pronti per un volo verso Miami, dove l’ex capitano della Roma parteciperà a un torneo di padel. La notizia, riportata dalla giornalista di gossip Deianira Marzano, arriva mentre in rete circolano voci su un presunto tradimento di Totti con Marialuisa Jacobelli, giornalista di Sport Mediaset.

Le foto e le dichiarazioni di Jacobelli

Il settimanale Gente ha pubblicato delle foto che ritraggono Totti insieme a Jacobelli all’uscita di un hotel di Roma. La giornalista ha confermato di avere una relazione con l’ex calciatore, aggiungendo: “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente.” Alla domanda diretta sul legame con Totti, ha risposto con un semplice: “Sì.”

Le reazioni di Totti e Bocchi

Nel frattempo, Totti non ha commentato la vicenda e si trovava a Trastevere per assistere alla partita del figlio Cristian. La compagna Noemi Bocchi, d’altro canto, ha limitato i commenti sui suoi profili social, probabilmente per evitare il caos mediatico. Nonostante le voci di tradimento, Totti sembra intenzionato a proseguire la relazione con Noemi, come dimostra il viaggio a Miami, dove si recheranno senza figli o amici.

Un viaggio per riconquistare Noemi?

La partenza per Miami potrebbe essere un tentativo da parte di Totti per ricostruire il rapporto con Bocchi e superare la crisi. Il loro legame, iniziato tre anni fa, aveva già scosso l’opinione pubblica portando alla fine del matrimonio di Totti con Ilary Blasi.