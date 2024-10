Bari, infermiera criticò una madre che non riconobbe neonato, “Sei senza cuore”, ora rischia il licenziamento

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un’infermiera dell’ospedale Perinei di Altamura ha pubblicato un post sui social in cui criticava una madre che aveva scelto di non riconoscere il proprio neonato subito dopo il parto. L’episodio ha portato l’ordine degli infermieri di Bari ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti della donna, ritenendo le sue parole «deontologicamente inaccettabili».

Le parole dell’ordine degli infermieri di Bari

L’infermiera, con oltre 20 anni di servizio, aveva usato termini duri per descrivere la decisione della madre, definendola «codarda» e «senza cuore». Il presidente dell’ordine degli infermieri di Bari, Saverio Andreula, ha commentato: “La nostra iscritta si è scusata e ha rimosso il post. Sarà ascoltata dalla commissione disciplinare, che valuterà eventuali sanzioni.” Le possibili conseguenze vanno dal richiamo alla sospensione dall’ordine, con il conseguente impedimento di lavorare.

La reazione dell’azienda sanitaria

L’episodio, segnalato da un cittadino, ha suscitato riflessioni sull’etica professionale degli operatori sanitari. L’ASL di Bari ha avviato un’azione disciplinare, non solo per le affermazioni fatte dall’infermiera, ma anche per la pubblicazione di foto interne all’ospedale senza autorizzazione. L’azienda ha scelto di non rilasciare commenti per tutelare il minore coinvolto, che dovrebbe essere affidato a breve.

La riflessione sull’etica professionale

Andreula ha concluso sottolineando che episodi come questi devono servire come spunto di riflessione, ma anche come un’opportunità per rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e personale sanitario. L’ordine degli infermieri ha ricordato che i professionisti del settore non possono esprimere giudizi sui propri assistiti, ma devono garantire la protezione e il rispetto della loro identità.