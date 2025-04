Sondaggi 2025, Fratelli d’Italia su, PD in calo, impennata M5S, tengono Lega e FI

La nuova Supermedia fotografa un arretramento per i partiti maggiori, mentre il Movimento 5 Stelle guadagna consensi e torna sopra la soglia del 12%.

FdI e Pd in discesa, ma il dato è influenzato da un sondaggio anomalo

La nuova Supermedia elaborata da YouTrend/Agi, aggiornata al 3 aprile e comprendente i sondaggi realizzati tra marzo e il 5 aprile, rivela un calo per Fratelli d’Italia e Partito democratico. L’elaborazione, ponderata sulla base della dimensione del campione, della metodologia e della data di raccolta, tiene conto delle rilevazioni degli istituti Demopolis (26 marzo), EMG (30 marzo), Ipsos (29 marzo), Piepoli (22 marzo), SWG (24 e 31 marzo) e Tecnè (21, 29 marzo e 1 aprile).

Il partito guidato da Giorgia Meloni scende dello 0,8%, fermandosi al 28,9%. Leggera flessione anche per i dem, che perdono lo 0,2% e raggiungono il 22,7%. Secondo gli esperti, il calo registrato da Fratelli d’Italia non rifletterebbe un effettivo calo di consensi: “È dovuto a un particolare sondaggio che si discosta molto dagli altri, un cosiddetto ‘outlier’”, sottolinea la Supermedia.

Cresce il M5S, tengono Lega e forze minori

In controtendenza, il Movimento 5 Stelle risale dello 0,3% e si attesta al 12,1%, confermando una ritrovata centralità nello scenario politico. Buone notizie anche per la Lega, che registra un +0,2%, salendo all’8,8%. Piccoli progressi anche per l’alleanza Verdi/Sinistra, ora al 6,2% (+0,1), e per Italia Viva, che cresce dello 0,1% e si posiziona al 2,4%.

In flessione Forza Italia, Azione e +Europa

Tra le forze in calo si segnalano Forza Italia, che scende al 9,3% (-0,1), Azione di Carlo Calenda al 2,9% (-0,1), +Europa di Riccardo Magi all’1,8% (-0,2), e Noi Moderati di Maurizio Lupi all’1,0% (-0,1).

Nel complesso, l’area del centrodestra raggiunge il 47,9% (-0,8), mentre il centrosinistra totalizza il 30,7% (-0,2). Il Movimento 5 Stelle si attesta al 12,1% (+0,3) e il Terzo Polo al 5,2% (-0,1).