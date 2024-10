Chiara Ferragni volta pagina, ha un nuovo compagno famosissimo? “Si sono conosciuti a scuola dei figli”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Mentre la carriera sembra affrontare qualche momento di pausa, la vita privata di Chiara Ferragni pare in piena evoluzione. Dopo la fine del matrimonio con Fedez, l’imprenditrice digitale è pronta a esplorare nuove relazioni, con l’ultima indiscrezione che la collega a Giovanni Tronchetti Provera, figlio di Marco Tronchetti Provera, noto imprenditore e vicepresidente del gruppo Pirelli.

La fine della relazione con Silvio Campara

Tra gli incontri estivi di Ferragni vi era quello con Silvio Campara, CEO di Golden Goose, conosciuto a Forte dei Marmi. Tuttavia, la frequentazione con Campara non ha mai preso ufficialmente il via, rimanendo al livello di semplici incontri privati. La relazione, che sembrava prossima a concretizzarsi, si è interrotta inaspettatamente dopo la cancellazione di un viaggio in Perù previsto per agosto.

L’incontro con Giovanni Tronchetti Provera

Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia su Instagram, è proprio durante questa fase che Ferragni ha incontrato Giovanni Tronchetti Provera. Parpiglia svela che i due si conoscevano già poiché i loro figli frequentano la stessa scuola. Dopo il viaggio mancato con Campara, Ferragni si è recata tra Corsica, Sardegna e Ibiza, dove ha avuto occasione di approfondire la conoscenza con Provera, diventato un confidente e consigliere.

Chi è Giovanni Tronchetti Provera?

Giovanni Tronchetti Provera, 41 anni, è figlio di Marco Tronchetti Provera, vicepresidente di Pirelli, e di Cecilia Pirelli. Dirigente e amministratore della Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., ha tre figli nati dal precedente matrimonio con Nicole Moellhausen. Oltre al legame professionale con il mondo Pirelli, Provera sarebbe oggi vicino a Ferragni. La frequentazione tra i due, confermata da fonti della “Milano bene”, sembra procedere con sintonia.