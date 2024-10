Puglia, chi era Valentina Sergi, la pallavolista 33enne morta sotto la doccia per un malore improvviso

0 Condivisioni Facebook Twitter

La città di Ugento e il mondo del volley salentino sono sconvolti dalla scomparsa di Valentina Sergi, deceduta improvvisamente a soli 33 anni a causa di un malore. La giovane, giocatrice della Astra Volley di Presicce-Acquarica, ha perso la vita nella sua abitazione a Torre San Giovanni, una delle marine di Ugento, mentre si trovava sotto la doccia.

La tragedia e l’intervento dei soccorsi

La tragedia è avvenuta nella serata del 24 ottobre. È stato il compagno di Valentina a chiamare i soccorsi, ma, nonostante il rapido intervento del 118, per la giovane non c’è stato nulla da fare. La notizia ha lasciato sgomenti i numerosi amici, i clienti del suo storico bar sul lungomare e tutto il mondo del volley locale.

Chi era Valentina Sergi

Valentina Sergi era conosciuta per il suo carattere solare e il suo sorriso contagioso. Da anni praticava pallavolo e, di ruolo centrale, militava in Serie C con la Astra Volley. Sui social, amici e compagni di squadra hanno espresso il loro dolore e incredulità per la sua improvvisa scomparsa.

Il cordoglio della Fipav Lecce

Anche il mondo della pallavolo salentina si è stretto intorno alla famiglia e alla società di Valentina. Pierandrea Piccinni, presidente della Fipav Lecce, ha dichiarato: “L’intera famiglia della pallavolo salentina piange la scomparsa della giovane atleta Valentina Sergi, scomparsa prematuramente nella giornata di ieri a soli 33 anni. Alla sua famiglia, ai suoi cari, alla società Astra Volley, un sincero abbraccio in questo momento di profonda tristezza.”

I funerali

I funerali di Valentina Sergi si terranno oggi pomeriggio, alle ore 16, presso la Chiesa della Madonna dell’Aiuto a Torre San Giovanni. La comunità si riunirà per dare un ultimo saluto a una giovane sportiva che ha lasciato un ricordo indelebile in tutti coloro che l’hanno conosciuta.