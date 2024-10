Noemi Bocchi, la foto che pubblica sembra essere la conferma della crisi con Francesco Totti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo le recenti dichiarazioni di Marialuisa Jacobelli sulla presunta relazione con Francesco Totti, la 34enne Noemi Bocchi è tornata a postare sui social, condividendo uno scatto da un ristorante giapponese a Miami Beach, dove si trova per un evento di padel con il compagno.

Il gesto sembra essere un tentativo di mantenere la serenità nonostante le voci sul legame tra Totti e la giornalista.

La reazione di Noemi Bocchi sui social

La prima story condivisa da Bocchi su Instagram dopo le rivelazioni di Jacobelli non mostra Totti, ma ritrae la donna in un noto locale giapponese, Japon at The Setai. Una risposta implicita alle recenti notizie, che dimostra la sua intenzione di non lasciare che i gossip rovinino la vacanza. Tuttavia, chi la conosce parla di una gelosia marcata verso l’ex calciatore.

Gelosia e richieste

Secondo alcune fonti di Fanpage.it, la gelosia di Noemi Bocchi avrebbe portato Totti a ridurre le frequentazioni con vecchi amici e a non uscire mai senza di lei. L’ex capitano giallorosso preferirebbe, per volontà della compagna, trascorrere il tempo libero in sua compagnia o con la famiglia.

Le dichiarazioni di Marialuisa Jacobelli

Nel frattempo, le rivelazioni di Marialuisa Jacobelli continuano a suscitare scalpore. La giornalista e volto Mediaset, fotografata all’esterno dell’hotel in cui era stato visto Totti, ha affermato di avere una liaison con l’ex campione. L’ex capitano della Roma non ha commentato le voci, lasciando ancora aperta la questione.