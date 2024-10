Calcio svolta storica, non accadeva dal 1996, partita di serie A sarà trasmessa in chiaro

0 Condivisioni Facebook Twitter

Martedì 29 ottobre, fino a due milioni di utenti avranno la possibilità di guardare in chiaro e senza abbonamento il match tra Milan e Napoli su DAZN. Grazie all’opzione “Try and buy”, l’incontro sarà accessibile a tutti coloro che riusciranno a registrarsi in tempo sulla piattaforma, senza alcun costo.

Come registrarsi su DAZN senza abbonamento

Per accedere gratuitamente alla partita, è sufficiente visitare la homepage di DAZN e selezionare l’evento dedicato a Milan-Napoli. Dopo aver inserito il proprio indirizzo email, sarà possibile seguire la diretta su smartphone o Smart TV, comprendendo la copertura completa del match, dal pre-partita al post-gara, con commenti e interviste.

La trasmissione e i dettagli del pacchetto “Try and buy”

Per la prima volta dal 1996, un big match sarà trasmesso in chiaro. DAZN sfrutta l’opzione prevista dal pacchetto dei diritti TV “Try and buy”, che permette alla piattaforma di trasmettere fino a cinque partite della Serie A in chiaro ogni stagione. Milan-Napoli è stata selezionata come uno di questi eventi speciali.

Il CEO di DAZN, Stefano Azzi, ha commentato: “Trasmettere in chiaro per la prima volta dopo quasi 30 anni un big match segna una svolta storica, e lo è ancora di più se consideriamo che sarà in diretta esclusiva streaming su DAZN senza necessità di abbonarsi.”

La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, mentre Diletta Leotta sarà sul campo per la presentazione e le interviste a fine gara.