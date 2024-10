Stefano De Martino scrive un messaggio dolcissimo a Eleonora Giorgi, la reazione dell’attrice

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo aver espresso parole di stima, Stefano De Martino regala un mazzo di fiori a Eleonora Giorgi, accompagnato da un messaggio affettuoso.

Il gesto di De Martino per Giorgi: un omaggio sentito

Dopo una toccante intervista rilasciata a Vanity Fair, l’attrice Eleonora Giorgi ha svelato la sua ammirazione per il conduttore Stefano De Martino, definendolo una fonte di gioia e leggerezza nei suoi momenti più difficili. In un periodo segnato da problematiche di salute, Giorgi ha condiviso quanto apprezzi dedicare parte delle sue serate a guardare programmi di intrattenimento, come quelli condotti da De Martino. “Evviva Stefano De Martino: dalle 20.40 alle 21.30, nessuno mi deve disturbare perché io devo guardare De Martino che mi dà gioia, sorrisi, spensieratezza” ha detto l’attrice, illustrando il potere rigenerante delle piccole cose.

Le parole affettuose dell’attrice non sono passate inosservate e sono arrivate direttamente al conduttore di Affari Tuoi, che ha voluto rispondere con un gesto dolce e spontaneo, inviando un mazzo di fiori a casa di Giorgi.

Il messaggio di stima e affetto tra i due protagonisti

Il mazzo di fiori, composto da eleganti rose bianche e rosa, è stato accompagnato da un biglietto scritto di proprio pugno da De Martino: “Cara Eleonora, ricambio la stima e la simpatia. Un abbraccio grande, con affetto.” L’attrice, emozionata dal gesto e dall’affetto dimostrato, ha deciso di condividere il momento sui social, pubblicando su Instagram una foto del mazzo ricevuto.

L’omaggio floreale ha rappresentato per Giorgi una dimostrazione di stima reciproca, che si è tradotta in un messaggio autentico e carico di affetto. De Martino ha voluto, così, riconoscere il coraggio e la forza d’animo che Giorgi sta mostrando in questa fase della sua vita, sottolineando quanto l’attrice sia per lui una persona di grande valore e umanità.

L’interazione ha suscitato l’apprezzamento di molti fan, che hanno interpretato il gesto di De Martino come un ulteriore segno della sua sensibilità e umanità.