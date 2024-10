Scontro frontale tra auto e scooter, 15enne perde la vita, il ragazzo si stava recando a scuola

0 Condivisioni Facebook Twitter

Questa mattina, venerdì 25 ottobre, un tragico incidente ha coinvolto un giovane di 15 anni in sella al suo scooter in via Sile a Castelfranco. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, il ragazzo è deceduto sul colpo.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato attorno alle 8 del mattino, nei pressi della rotatoria tra via Sile e via delle Industrie, una zona artigianale tra la Castellana vecchia e la Castellana nuova. Il ragazzo, che si stava recando a scuola, si è scontrato con un’auto in circostanze ancora da chiarire. Le forze dell’ordine sono impegnate nella ricostruzione della dinamica dello scontro.

I soccorsi e il traffico in tilt

Alcuni automobilisti, presenti sul posto al momento dell’impatto, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Un’ambulanza del Suem118 di Treviso è giunta rapidamente, ma per il giovane, sbalzato sull’asfalto, non c’è stato nulla da fare. L’incidente ha avuto ripercussioni anche sul traffico della zona, causando lunghe code e rallentamenti.