Sharm El Sheik, turista 35enne italiano muore annegato sotto gli occhi della moglie

La comunità di Eboli, nella provincia di Salerno, piange la perdita di Pasquale Caputo, morto improvvisamente durante una vacanza in Egitto.

Un tragico incidente durante una vacanza in Egitto

La morte improvvisa di Pasquale Caputo, un 35enne di Eboli, ha lasciato sconvolta la cittadina campana. Caputo si trovava in vacanza con la moglie in una località prossima a Sharm El Sheik quando, nella mattinata del 24 ottobre, ha perso la vita in mare.

Le circostanze precise dell’annegamento non sono ancora chiare; non è stato confermato se il giovane stesse facendo il bagno o si trovasse impegnato in un’immersione.

Le procedure per il rimpatrio della salma

In attesa che le autorità chiariscano le esatte cause della morte, si sta organizzando il rimpatrio della salma di Pasquale Caputo.

Solo al termine di queste procedure, la famiglia potrà dare inizio ai funerali e rendere omaggio al 35enne.

La comunità ebolitana si unisce nel cordoglio

La notizia della scomparsa di Caputo ha provocato un’ondata di dolore tra gli abitanti di Eboli, dove il giovane era molto conosciuto e apprezzato.

Numerosi sono i messaggi di cordoglio sui social e nei gruppi Facebook locali. Tra i tanti, un amico ha ricordato: “Addio Pako, un grande lavoratore, una persona onesta e perbene. Un uomo che non potrà mai più riabbracciare la sua famiglia. Non ci sono parole, solo dolore immenso”.