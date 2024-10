La Puglia piange Valentina Sergi, 33enne pallavolista morta per un malore improvviso

0 Condivisioni Facebook Twitter

Cordoglio nel mondo della pallavolo salentina per la scomparsa improvvisa della 33enne Valentina Sergi, ricordata dai suoi cari e dalla squadra.

L’addio dell’Astra Volley a Valentina

L’Astra Volley di Presicce-Acquarica, squadra di Serie C, ha espresso il proprio dolore per la scomparsa di una delle sue giocatrici, Valentina Sergi. In un post commovente, la società ha dichiarato: «Era difficile non volerti bene. Bella, solare… il tuo sorriso era contagioso.. e vogliamo ricordarti così… ci mancherai». Un messaggio semplice ma carico di emozione, che sintetizza il vuoto lasciato da una giovane amata da compagne e sostenitori.

Una tragedia improvvisa a Torre San Giovanni

Il dramma si è consumato a Torre San Giovanni, marina di Ugento, dove Valentina viveva. La giovane è stata colpita da un malore improvviso nel suo appartamento, e nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua morte ha rapidamente raggiunto amici e conoscenti, suscitando un’ondata di emozione e incredulità.

La comunità salentina si unisce nel cordoglio

Numerosi i messaggi di vicinanza espressi sui social network, dove familiari, amici e compagne di squadra hanno voluto ricordare la gioia e la positività di Valentina Sergi. Un omaggio collettivo che rispecchia il profondo impatto che aveva su chiunque la conoscesse.