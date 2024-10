Affari Tuoi, Sara perde i 75mila euro e poi fa la proposta di matrimonio al compagno

0 Condivisioni Facebook Twitter

La puntata di Affari Tuoi di ieri, 24 ottobre vede la partecipazione di Sara da Foligno, la quale, tra alti e bassi, conclude con una proposta di matrimonio inaspettata.

Sara affronta una partita difficile sin dall’inizio

La puntata di Affari Tuoi del 24 ottobre ha come protagonista Sara da Foligno, arrivata negli studi con il “pacco dell’Umbria” e accompagnata dal compagno, un geometra che la supporta in una serata ricca di tensioni. Già al primo turno, il gioco ha avuto una svolta sfortunata per Sara: ha infatti aperto il pacco numero 5 della Valle d’Aosta, scoprendo una perdita significativa con i 200mila euro contenuti all’interno.

Sara è riuscita comunque a proseguire con una serie di scelte più fortunate, come il pacco numero 2 della Sicilia, che conteneva 0 euro, e quello della Liguria con 50 euro, soprannominato ironicamente “Ben Affleck”. La fortuna sembrava essere tornata per un breve periodo, anche se la tensione è aumentata con l’apertura dei pacchi contenenti somme come i 15mila euro della Calabria, i 30mila del Trentino Alto Adige, e i 50mila euro della Sardegna. Concluso il primo giro, il “dottore” ha offerto a Sara 31mila euro, proposta che la concorrente ha rifiutato per proseguire la partita.

La proposta di matrimonio in diretta

Dopo un secondo giro di gioco in cui Sara ha aperto pacchi meno significativi, come quello da 75 euro della Lombardia, 5 euro del Friuli Venezia Giulia e 20mila euro del Molise, il dottore ha alzato l’offerta a 35mila euro. Anche questa somma è stata però rifiutata. La partita ha riservato poi una sorpresa: a metà trasmissione, la concorrente ha deciso di fare una proposta di matrimonio al suo compagno, con l’aiuto del conduttore Stefano De Martino, che le ha passato un anello nascosto in un mini pacco. Il compagno ha accettato la proposta, regalando al pubblico un momento di grande emozione nonostante la sfortuna della partita.

Il finale amaro per Sara

La conclusione della partita ha segnato un altro colpo amaro per Sara, che ha aperto il pacco numero 20 del Lazio, contenente i 300mila euro che avrebbero segnato la vittoria più alta della serata. Il “dottore” le ha offerto la possibilità di effettuare un “Cambio”, accettato dalla concorrente con il pacco numero 14 delle Marche. Purtroppo, nel cambio, Sara ha scoperto che il pacco originale conteneva 75mila euro, una somma considerevole che avrebbe potuto portare a casa. La sua partita si è conclusa definitivamente con una serie di ulteriori giri sfortunati, fino alla Regione Fortunata che ha fatto perdere a Sara prima i 100mila euro con l’Emilia Romagna e, infine, gli ultimi 50mila con la Campania.